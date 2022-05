Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma menina de dois anos, identificada como Valentina, morreu carbonizada num incêndio à casa dela, na noite desta sexta-feira (21), em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Quando ela viu sua casa pegando fogo, se trancou dentro de um guarda-roupas e por isto não foi localizada pela avó, para ser retirada do imóvel. Ela morreu carbonizada dentro do armário.

O incêndio foi na Rua Professor João da Costa Viana, no bairro Cidade Jardim, e ocorreu quando a avó foi tomar banho e deixou as duas crianças em cima da cama. Elas brincavam com um isqueiro e colocaram fogo na roupa de cama. Quando a avó notou o fogo, saiu correndo do banho e tirou a criança mais velha do quarto. Mas ela não conseguia encontrar a menina mais nova.

A menina de dois anos se assustou com o fogo e se escondeu no armário, possivelmente pensando que estaria protegida lá. Nessa altura, a vizinhança já estava entrando na casa para tentar resgatar a criança. Mas as chamas se alastraram muito rápido. Um vizinho chegou a olhar embaixo da cama. Mas quando desconfiaram que a criança poderia estar no guarda-roupas, o fogo já estava quente demais e com muita fumaça no ambiente. Os vizinhos não conseguiram suportar e tiveram que sair.

Quando os bombeiros chegaram, não havia mais nada o que fazer. Eles tentaram rapidamente combater o fogo no quarto, mas a criança já estava em óbito, carbonizada.

A mãe das crianças não estava em casa no momento e passou mal quando chegou e recebeu a notícia.