Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Neste sábado (21), acontece a 4ª edição da Rota das Catedrais, após dois anos adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. A largada acontece em Londrina, norte do Paraná, e os atletas seguem 120 km até Maringá, no noroeste. Devem participar 1.200 ciclistas.

A concentração é às 5h30, com saída às 7h. O ponto de encontro é a Catedral Metropolitana de Londrina. São 30 km urbanos e 90 km rurais até a Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, em Maringá.

São seis pontos de hidratação ao longo do percurso. Haverá acompanhamento com carros de apoio, além de suporte mecânico em postos específicos. Na chegada em Maringá todos terão acesso à arena do atleta com massagem, fisioterapia, equipe de enfermagem e espaço gastronômico. Todos recebem medalha personalizada.

Os participantes precisam estar identificados com a placa anexa à bike e usando pulseira do evento. Na concentração, haverá café da manhã.

Serviço