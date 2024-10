Aproximadamente 10 crianças caíram da janela de um ônibus escolar em movimento no final da tarde desta sexta-feira (25), na avenida Rancho Alegre, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba.

Conforme o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a alavanca de emergência do ônibus foi puxada, fazendo com que a janela fosse arrancada, sendo assim, as crianças sofreram a queda.

Além do BPMOA, foram acionados no local os médicos do Siate para atendimento às vítimas do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três crianças que caíram do ônibus apresentavam ferimentos considerados leves e foram socorridas no local.