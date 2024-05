Duas crianças, de 3 e 6 anos, que desapareceram em Querência do Norte, no noroeste do Paraná, ficaram 18 horas desaparecidas e foram encontradas em um tanque de pesca na manhã desta quarta-feira (29). Durante a madrugada, as temperaturas marcaram 7°C. Com isso, as crianças foram encaminhadas para atendimento médico e passam bem.

Relembre o desaparecimento das crianças que foram encontradas em tanque de pesca

Conforme familiares, as crianças eram primos e foram vistos pela última vez por volta das 14h30 de terça-feira (28). Desesperados, os parentes iniciaram buscas e informaram os órgãos oficiais sobre o desaparecimento. Até um carro de som foi utilizado para tentar localizar as crianças.

Por volta das 09h20 da manhã desta quarta-feira (29), elas foram encontradas em um tanque de pesca vazio, de acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR). As crianças teriam se perdido no momento em que brincavam em uma propriedade rural, próximo a casa onde moravam, e com o escurecer deitaram no tanque para se proteger do frio.