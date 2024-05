O Paraná teve mais uma manhã de frio e com recordes de baixas temperaturas nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi. De acordo com dados do Simepar, o estado registrou a temperatura mais baixa do ano, com 1°C na noite desta quarta (29) em General Carneiro, na região sul paranaense.

O recorde de dia mais frio do ano era do amanhecer desta quarta-feira (29), quando Guarapuava bateu 2,3ºC. Em Curitiba, os termômetros bateram recorde pelo terceiro dia consecutivo e registraram a menor temperatura do ano nesta quinta, com 5,3ºC. Confira as últimas marcas da capital paranaense:

28/05: 9,0°C

29/05: 5,5°C

30/05: 5,3°C

Frio e geada no Paraná

As baixas temperaturas aliadas com o tempo seco no Paraná ocasionaram o registro das primeiras geadas do ano nesta semana. Nesta quarta-feira (29), algumas regiões de Ponta Grossa registraram o fenômeno. Já nesta quinta (30) outras cidades das regiões central e sul do estado tiveram geada.

Confira as temperaturas mais baixas do Paraná nesta quinta (30):

General Carneiro | 1,1°C

Lapa | 2,5°C

Colombo | 2,8°C

Fazenda Rio Grande | 3,1°C

Palmas | 3,4°C

São Mateus do Sul | 3,6°C

Pinhão | 3,9°C

Palotina | 4,2°C

Guarapuava | 4,3°C

Pinhais | 4,4°C

Clique aqui e confira a previsão completa do Simepar.