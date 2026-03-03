A manhã desta terça-feira (3) marcou um avanço importante para a saúde pública com a inauguração do novo espaço do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), localizado na Rua Tiradentes, 860, na região central de Santo Antônio da Platina (PR).
A unidade funciona das 7h às 17h e atende pessoas em situação de maior vulnerabilidade emocional e social, oferecendo acompanhamento contínuo e estratégias de reinserção social.
Equipe multiprofissional e atendimento ampliado
Coordenado por Lorena Palmieri, o CAPS conta com uma equipe composta por 14 profissionais:
- Duas enfermeiras;
- Dois psicólogos;
- Um assistente social;
- Um educador físico;
- Um técnico de enfermagem;
- Um auxiliar de enfermagem;
- Um agente comunitário de saúde (ACS);
- Um auxiliar administrativo;
- Um profissional de serviços gerais;
- Dois médicos.
Atualmente, a unidade possui cerca de 500 pacientes cadastrados e realiza, em média, 250 atendimentos médicos por mês, além de acompanhamentos psicológicos e atividades complementares.
Entre os serviços oferecidos estão:
- Consultas médicas;
- Atendimento psicológico individual e em grupo;
- Assistência social;
- Enfermagem;
- Oficinas terapêuticas;
- Atividades físicas;
- Visitas domiciliares.
Segundo a coordenadora, o objetivo é evitar internações psiquiátricas e fortalecer a autonomia dos pacientes.
“A proposta é fortalecer vínculos e desenvolver autonomia, com acompanhamento contínuo e encaminhamentos, quando necessário, para outros setores da rede de saúde”, destacou Lorena.
Estrutura revitalizada e atendimento mais humanizado
Durante a solenidade, o prefeito Gil Martins afirmou que a nova sede representa um avanço construído coletivamente, envolvendo servidores, secretarias, Legislativo e comunidade.
De acordo com ele, o novo espaço garante mais conforto e dignidade aos pacientes, superando limitações da estrutura anterior.
“O CAPS representa uma fração de um sonho maior. Queremos ampliar os serviços, conquistar sedes próprias para a Saúde e implantar, em breve, um CAPS Infantil”, afirmou.
A vice-prefeita, Terezinha Maiorky, ressaltou a importância do investimento na área e elogiou os profissionais da unidade, que classificou como “verdadeiros anjos da guarda”.
Já a secretária municipal de Saúde, Adriana Cristina Mendes de Almeida, destacou que a saúde mental passou a receber atenção prioritária na atual gestão.
“A saúde mental, que muitas vezes não aparece, mas dói, agora recebe um olhar especial”, enfatizou.
Cerimônia com participação da comunidade
A inauguração contou com execução do Hino Nacional e momento religioso conduzido pelo padre Everton Giupatto e pelo pastor Ronaldo, da Igreja O Brasil para Cristo.
Pacientes também participaram da solenidade. O jovem Kaíque emocionou os presentes ao definir o CAPS como “uma extensão da família” e entoar um canto de louvor. O jovem Cleverson também fez uso da palavra.
Após os discursos, foi realizado o descerramento da fita inaugural e visitação às novas instalações.
O papel do CAPS na rede de saúde mental
Os Centros de Atenção Psicossocial são unidades estratégicas do Sistema Único de Saúde (SUS), voltadas ao atendimento de pessoas com transtornos mentais e dependência química, priorizando tratamento em liberdade e reinserção social.
Com a nova estrutura, o município amplia a capacidade de acolhimento e reforça a política pública de cuidado integral em saúde mental.