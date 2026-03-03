A manhã desta terça-feira (3) marcou um avanço importante para a saúde pública com a inauguração do novo espaço do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), localizado na Rua Tiradentes, 860, na região central de Santo Antônio da Platina (PR).

A unidade funciona das 7h às 17h e atende pessoas em situação de maior vulnerabilidade emocional e social, oferecendo acompanhamento contínuo e estratégias de reinserção social.

Equipe multiprofissional e atendimento ampliado

Coordenado por Lorena Palmieri, o CAPS conta com uma equipe composta por 14 profissionais:

Duas enfermeiras;

Dois psicólogos;

Um assistente social;

Um educador físico;

Um técnico de enfermagem;

Um auxiliar de enfermagem;

Um agente comunitário de saúde (ACS);

Um auxiliar administrativo;

Um profissional de serviços gerais;

Dois médicos.

Atualmente, a unidade possui cerca de 500 pacientes cadastrados e realiza, em média, 250 atendimentos médicos por mês, além de acompanhamentos psicológicos e atividades complementares.

Entre os serviços oferecidos estão:

Consultas médicas;

Atendimento psicológico individual e em grupo;

Assistência social;

Enfermagem;

Oficinas terapêuticas;

Atividades físicas;

Visitas domiciliares.

Segundo a coordenadora, o objetivo é evitar internações psiquiátricas e fortalecer a autonomia dos pacientes.

“A proposta é fortalecer vínculos e desenvolver autonomia, com acompanhamento contínuo e encaminhamentos, quando necessário, para outros setores da rede de saúde”, destacou Lorena.

Estrutura revitalizada e atendimento mais humanizado

Durante a solenidade, o prefeito Gil Martins afirmou que a nova sede representa um avanço construído coletivamente, envolvendo servidores, secretarias, Legislativo e comunidade.

De acordo com ele, o novo espaço garante mais conforto e dignidade aos pacientes, superando limitações da estrutura anterior.

“O CAPS representa uma fração de um sonho maior. Queremos ampliar os serviços, conquistar sedes próprias para a Saúde e implantar, em breve, um CAPS Infantil”, afirmou.

A vice-prefeita, Terezinha Maiorky, ressaltou a importância do investimento na área e elogiou os profissionais da unidade, que classificou como “verdadeiros anjos da guarda”.

Já a secretária municipal de Saúde, Adriana Cristina Mendes de Almeida, destacou que a saúde mental passou a receber atenção prioritária na atual gestão.

“A saúde mental, que muitas vezes não aparece, mas dói, agora recebe um olhar especial”, enfatizou.

Cerimônia com participação da comunidade

A inauguração contou com execução do Hino Nacional e momento religioso conduzido pelo padre Everton Giupatto e pelo pastor Ronaldo, da Igreja O Brasil para Cristo.

Pacientes também participaram da solenidade. O jovem Kaíque emocionou os presentes ao definir o CAPS como “uma extensão da família” e entoar um canto de louvor. O jovem Cleverson também fez uso da palavra.

Após os discursos, foi realizado o descerramento da fita inaugural e visitação às novas instalações.

O papel do CAPS na rede de saúde mental

Os Centros de Atenção Psicossocial são unidades estratégicas do Sistema Único de Saúde (SUS), voltadas ao atendimento de pessoas com transtornos mentais e dependência química, priorizando tratamento em liberdade e reinserção social.

Com a nova estrutura, o município amplia a capacidade de acolhimento e reforça a política pública de cuidado integral em saúde mental.