Na noite de sábado, 5 de julho de 2025, por volta das 18h25min, um grave acidente de trânsito foi registrado no km 73 da BR-369, no trevo este, de acesso à cidade de Santa Mariana, no norte do Paraná. A colisão envolveu um veículo Volkswagen Gol de cor prata e uma motocicleta Honda CG de cor preta, com placa de Santa Mariana.

Segundo informações colhidas no local, a colisão foi violenta e deixou o condutor da motocicleta em estado gravíssimo. A passageira (garupa) também sofreu ferimentos, considerados de média gravidade. Ambos foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e da concessionária EPR, responsável pela administração da rodovia, e encaminhados ao pronto-socorro de Bandeirantes.

No automóvel, ninguém se feriu. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para registrar a ocorrência e sinalizar a via.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Informações: Cléverson Rodrigues