Um homem matou três pessoas a tiros em São João do Ivaí, no Norte do Paraná, na tarde de sábado (22). Uma das vítimas é o socorrista de uma ambulância, que atendia um casal que tinha acabado de ser baleado pelo atirador.

Segundo o que testemunhas contaram à Polícia Militar, o homem atirou no casal e fugiu do local. Minutos depois, quando o casal era atendido pelo Samu, o atirador voltou e atirou no socorrista que atendia as vítimas e que, inicialmente, não tinha nenhuma relação com o crime.

Tanto o casal, quanto o socorrista, morreram no local.

A polícia ainda sabe pouco sobre o assassino e sobre o motivo do triplo homicídio.