A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou na manhã deste domingo (19) uma operação contra um grupo que usava caça-níquel eletrônico para enganar pessoas. Segundo a investigação, são 10 ordens judiciais em Curitiba, Pinhais e Piraquara. Os suspeitos são investigados por crime contra a economia popular, associação criminosa, exploração de loteria sem a autorização legal e lavagem de dinheiro.

O link de uma plataforma direcionava os usuários para apostas no jogo online apelidado de “Jogo do Tigrinho”. De acordo com o delegado da PCPR Tiago Dantas, as investigações apontaram que os suspeitos faziam rifas em perfis de redes sociais de carros e valores em dinheiro. As vítimas faziam depósitos em troca da participação nos sorteios, mas os prêmios não eram entregues.

Recentemente, o grupo distribuiu R$ 8 mil reais em combustível para motoboys, com objetivo de ganhar novos seguidores.