Daniela Cervi, moradora de Cascavel, no Paraná e doadora de medula óssea, ganhou uma homenagem no dia do próprio casamento. Ela encontrou pela primeira vez a paciente que recebeu uma doação dela.

A surpresa emocionante foi organizada pelo noivo, familiares e amigos. Eles levaram a receptora da medula, Andreia Ferreira, de São Paulo, para compartilhar esse dia tão especial com Daniela. Quando estava no altar, o cerimonialista começou a ler a seguinte mensagem:

“A exemplo de Cristo, Daniela entregou um pouco de si pra gerar vida em outra pessoa, por isso em agradecimento, recebemos as flores conduzidas por aquela que recebeu a medula, Andreia Ferreira”.

Como tudo começou

Em 2013, Daniela fez sua primeira doação de sangue e se cadastrou voluntariamente no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

Depois de dois anos, recebeu uma ligação dizendo que ela era uma possível doadora.

Fez os testes e ficou meses sem resposta, até que finalmente veio a notícia: ela era 100% compatível.

Em dezembro de 2021 ela fez a doação.

As tentativas

A chance de encontrar um doador compatível é de uma em cada 100 mil.

Mas o caminho de Daniella e Andreia se cruzaram, mesmo sem se conhecerem.

Isso porque só depois de 1 ano e 6 meses do transplante é que o sigilo entre paciente e doador pode ser “quebrado”.

Quando esse período passou, Dani entrou em contato com Andreia, por carta. Chegaram até trocar algumas mensagens, mas como estava organizando o casamento não consegui dar a atenção necessária pra ela.

O noivo pensou em tudo

Foi Rafael Meira, noivo de Daniela, que teve a ideia.

“Me senti muito feliz. Tudo que estava acontecendo, o casamento e por fazer ela feliz, saber o quanto ela queria (encontrar a Andreia). Era amor de tudo, com a vida dos outros, com a gente”, afirmou Rafael.

De uma forma única, Daniela pôde ver o impacto positivo que teve na vida de outra pessoa em um dos momentos mais importantes de sua vida.

“Eu não consigo descrever tudo isso, foi uma emoção gigantesca mesmo, de ver ela pessoalmente, de tocar ela e pensar: Gente, essa pessoa foi salva por uma atitude minha”, disse ela.

Caiu um cisco nos meus olhos. No seu também?

Como ser doador

Qualquer pessoa pode se cadastrar e se tornar um potencial doador.

Você pode ajudar a dar uma nova chance de vida para alguém que precisa.

É só ir a um hemocentro, fazer um cadastro no Redome e coletar uma pequena amostra de sangue para a compatibilidade.

Você ainda precisa:

Ter entre 18 e 35 anos.

Estar com boa saúde.

Um documento de identificação oficial com foto.

Não ter nenhuma doença impeditiva para cadastro e doação de medula óssea (clique aqui e veja quais são).

Se um paciente precisar de um transplante compatível, você poderá ser chamado para realizar a doação.

Daniela compartilhou no Instagram como foi quando ficou sabendo que seria doadora: