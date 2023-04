Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 31 anos, foi encaminhado ao Hospital Cajuru em estado grave, na madrugada desta quinta-feira (27), após ser esfaqueado enquanto visitava o filho pequeno, em São José dos Pinhais. O caso aconteceu na Rua Ulisses Ângelo Ferraro, no bairro Borda do Campo.

De acordo com o tenente Duarte, da Polícia Militar, o rapaz estava na casa da ex-mulher para ver o bebê do casal. Ela teria o avisado sobre a ameaça de morte.

“Ele veio visitar ela aqui no bairro Borda do Campo. Em certo momento, em conversa com a ex-mulher, foi informado por ela que alguns indivíduos estavam a sua procura. Quando ele ia se evadir do local, acabou sendo interceptado por essas pessoas, que acabaram dando alguns golpes de arma branca nele”, disse à reportagem.

Apesar de ter avisado a vítima do perigo, a ex-mulher não quis dar detalhes sobre quem pode ter cometido o crime.

“Ela não quer dar detalhes e mais informações, então vai ficar a cargo da Polícia Civil levantar as informações sobre essa tentativa de homicídio”, afirmou.

Segundo o tenente Duarte, o homem tem passagens policiais por alguns crimes.

“Ele tem algumas passagens criminais, no entanto a gente não sabe a motivação dos ferimentos […] A gente não sabe as circunstâncias, mas provavelmente já estariam na espera dele”, pontuou