A fanfarra do Colégio Estadual Tiradentes de Santo Antônio da Platina/PR, tem representado o município e feito sucesso e diversas apresentações feitas em cidades da região e também do interior de São Paulo.

Nesta semana, a fanfarra se apresentou no aniversário de 132 de Itaberá-SP junto a outras bandas e fanfarras daquela região. A fanfarra platinense se destacou entre 18 entidades presentes no desfile cívico, sendo a única do Paraná.

O grupo também fez sucesso nas festividades de Natal platinense e realizou apresentações em Santa Amélia, Salto do Itararé, Jacarezinho, Cambará, Itararé-SP e outras cidades.

No dia 5 de maio, o grupo se apresentará na abertura dos Jogos Escolares em Ribeirão do Pinhal e em julho no 1° Festival de Inverno de Bandas e Fanfarras de Riversul-SP..