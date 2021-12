Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil tenta identificar o motorista que fugiu após atingir um motociclista na noite de quarta-feira (29), na BR-376, entre Maringá e Mandaguaçu. O piloto da moto, de 57 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Bom Samaritano. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou bebida alcóolica no carro do suspeito.

Segundo a PRF, os produtos estavam gelados. O condutor e a vítima trafegavam no quilometro 166 da rodovia, quando o carro atingiu a traseira da moto, arrastando o veículo e o condutor por 40 metros.

Após o acidente o motorista do carro fugiu a pé e abandonou o veículo às margens da rodovia. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava com a CNH cassada.