O engenheiro de produção, Victor Correa Hespanha, será o segundo brasileiro a voar para o espaço. Ele sucederá o ex-ministro Marcos Pontes, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que esteve na Estação Espacial Internacional em 2006.

O mineiro de 28 anos foi sorteado para participar da missão NS-21, da Blue Origin, empresa de exploração espacial do bilionário Jeff Bezos.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (10) pela companhia. A data da nova viagem ao espaço ainda não foi anunciada pela empresa.

“Vivendo um sonho”

Victor afirmou que está vivendo um sonho de infância e que se sente muito lisonjeado em representar os mais de 200 milhões de brasileiros.

“Eu estou muito feliz, vivendo um sonho. É um sonho de infância. Todo brasileiro sonha em ser jogador de futebol, ou ser astronauta e eu estou realizando o sonho de ir ao espaço e ser o segundo brasileiro lá”, comemorou.

Venda do ingresso

Segundo informações, uma passagem para o espaço custa mais de 1 milhão de reais (US$ 250.000, mais US$ 1.000 para participar da lista de espera).

Quando é questionado se venderia o ticket, o jovem responde: “sonho não se vende”.

Criptomoedas

Victor foi sorteado após investir no Gen-1, ativo da Crypto Space Agency, empresa que desenvolveu produtos para empresas como SpaceX, NASA, Reaction Engines, Virgin Hyperloop One e Qualcomm — todas no ramo da tecnologia espacial.

Em nota, o engenheiro afirmou que esta foi a primeira vez que ele investiu em criptomoedas e em NFTs.

O voo será o quinto tripulado do New Shepard, foguete da Blue Origin, e contará com mais cinco tripulantes além de Victor:

O norte-americano Evan Dick, que já integrou missão da New Shepard em dezembro de 2021;

Katya Echazarreta, que se tornará a primeira mulher mexicana a ir para o espaço;

Hamish Harding, empresário e piloto de aviões comerciais; e

Jaison Robinson e Victor Vescovo, dois investidores.

Boa viagem, pessoal!

Com informações de Isto É Dinheiro