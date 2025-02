Um homem, de 55 anos, foi encontrado morto na casa do próprio pai em Goioxim, na região central do Paraná. A vítima tinha acabado de almoçar e se deitou no sofá para descansar, mas não acordou. O caso foi registrado nesta terça-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o pai contou que o filho chegou em sua casa por volta das 11h para almoçar. Em seguida, ele foi até a casa de alguns familiares que moram na região para fazer uma visita. Depois disso, ele retornou a casa do pai e disse que iria se deitar no sofá para descansar.

Segundo o boletim da polícia, horas depois, o pai tentou falar com o filho e percebeu que ele não respondia. Os vizinhos e os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o homem já estava sem vida.

Além disso, a PM informou que o homem encontrado morto no sofá da casa do pai morreu por causas naturais.