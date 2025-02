Um incêndio de grandes proporções interditou a rodovia PR-092 na manhã desta quarta-feira (12) após uma carrega pegar fogo. A situação aconteceu no trecho da rodovia que passa pelo município de Arapoti.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, a situação aconteceu na manhã desta quarta-feira no perímetro urbano da rodovia. Conforme os relatos de testemunhas, a carreta que seguia sentido a Wenceslau Braz acabou pegando fogo próximo ao viaduto da Vila Romana.

O fogo consumiu a carreta rapidamente e ainda se espalhou pela vegetação as margens da rodovia criando chamas fortes e uma nuvem de fumaça. Não foram divulgadas informações de o veículo estaria ou não carregado com combustível, mas a pista foi interditada em ambos os sentidos para evitar risco de acidentes causados por uma provável explosão.

Ainda segundo as informações, o motorista da carreta conseguiu deixar o veículo antes que o mesmo fosse consumido pelas chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também está no local e a rodovia segue interditada.

Assista o vídeo 👇

Fonte: folhaextra.com