Um mototaxista, identificado como Cilco F. P, de 63 anos, foi encontrado morto na zona rural de Cambará/PR, na manhã de hoje (12). A vítima apresentava um ferimento perfuro cortante no pescoço, o que leva a crer que tenha sido vítima de um latrocínio.

O corpo foi encontrado por volta das 12h10, na continuação da Avenida Tsuneto Matsubara, na zona rural da cidade. A equipe da Guarda Municipal, que passava pelo local, acionou o Comando do Pelotão da Polícia Militar após encontrar o corpo.

No local, a equipe da PM e o SAMU constataram o óbito de Cilco F. P. A Guarda Municipal entregou à PM uma pochete contendo R$ 38,00 em notas de dois reais e documentos que indicavam o nome da vítima.

Familiares informaram que Cilco trabalhava como mototaxista e que sua moto não foi encontrada no local. A suspeita é de que o autor do crime tenha fugido com a motocicleta da vítima, o que configura um possível latrocínio (roubo seguido de morte).

A Polícia Civil investiga o caso e busca por pistas que possam levar à identificação e prisão do autor do crime.