Um homem morreu ao ser arremessado por um carro enquanto tentava atravessar a BR-277, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, na noite de sexta-feira (21). Imagens de câmera de segurança divulgadas pelo perfil Grupo BR-277 nas redes sociais mostram o momento do acidente.

Pela gravação é possível ver que o pedestre aguarda para cruzar as pistas com alguns amigos. Em certo momento, o homem parte em direção ao outro lado, consegue cruzar algumas faixas, mas logo é arremessado pelo carro.

O veículo, modelo GM Tracker e com placas de Guarapuava-PR, era conduzido por uma mulher. Ela parou o carro alguns metros a frente da colisão para prestar atendimento a vítima.

Uma equipe da concessionária Via Araucária chegou a fazer o primeiro socorro, mas o homem morreu ainda no local. A motorista realizou o teste do bafômetro, que não apontou o consumo de álcool.

“Na BR-277, km 113, em Campo Largo, no sentido decrescente (Curitiba), ocorreu um atropelamento. O local está totalmente interditado, com o tráfego fluindo pelo acostamento, confirmou a concessionária minutos depois do acidente.

A pista registrou 9 quilômetros de lentidão durante a noite de sexta (21) e foi liberada quase uma hora depois.

Pedestre morre ao ser arremessado por carro no PR; vídeo