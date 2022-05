Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três homens foram filmados por câmeras de segurança invadindo uma casa, em Prado Ferreira, norte do Paraná. Eles são suspeitos de furtar diversos itens, incluindo as roupas íntimas da família. O caso é de quarta-feira (11), mas as imagens só foram divulgadas nesta sexta (13).