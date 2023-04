Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de um Camaro atropelou uma idosa na PR-151, em Carambeí, Campos Gerais, e abandonou o veículo antes de fugir pelo matagal na marginal da rodovia. O atropelamento aconteceu na sexta-feira (21) e a idosa não resistiu e morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para identificação.

A polícia investiga informações de testemunhas que o carro invadiu o acostamento antes de atingir a mulher que trabalhava como vendedora de pinhão na marginal da pista.

O passageiro do Camaro, de 25 anos, ficou no local do acidente e informou que o motorista tem 27 anos. Mas, o condutor ainda é procurado pela polícia para esclarecimentos sobre o acidente e a suposta omissão de socorro.