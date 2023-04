Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As temperaturas mínimas voltaram a subir no início da manhã deste sábado (22) após o feriado de Tiradentes, na sexta-feira (21), marcado pela primeira onda de frio no Paraná neste ano.

A cidade de General Carneiro, que registrou a menor temperatura do Estado, 0,3ºC, teve a mínima de 6,5ºC na manhã de sábado. Segundo o Simepar, a madrugada foi de tempo estável nas diversas regiões paranaenses. A massa de ar frio e seco que predomina sobre o Sul do País começa a perder força neste sábado.

No Paraná, as temperaturas já apresentam uma pequena elevação em relação às últimas madrugadas, mas ainda o amanhecer foi de frio, principalmente no Sul do Estado. Em Curitiba, a mínima foi de 11,5ºC.