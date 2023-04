Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A coluna LeoDias esteve presente no show de Gusttavo Lima no Rodeio Mirassol, em São Paulo, nesta sexta-feira (20/4), e conversou com o cantor sertanejo nos bastidores do evento que parou a cidade. Dentre os assuntos abordados, o Embaixador revelou, em primeira mão, que irá gravar um feat. com Luan Santana ainda neste ano.

“Eu acho que [para fazer feat.] precisamos estar num momento tranquilo e especial. Desde 2014, eu nunca mais fiz feat. com ninguém, são quase 10 anos. Acho que chegou a hora, sabe? Nós vamos ter muitos nomes inusitados por aí.”, iniciou o cantor.

Gusttavo completou dizendo que irá gravar, em um futuro breve, uma parceria com Luan Santana.

Para ler a coluna de Leo Dias completa no portal Metrópoles, clique aqui.