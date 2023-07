Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cinco dias após o início das buscas, o avião que estava desaparecido desde a última segunda-feira (3), foi encontrado. A informação foi confirmada pelo Governo do Paraná.

A localização da aeronave foi feita pela Força Aérea Brasileira (FAB). Radar mostra a FAB insistia em ponto bastante específico da Serra do Mar.

A busca pela aeronave Piper Arrow começou na tarde da última segunda-feira. Ela saiu de Umuarama, no Noroeste do Paraná. O avião seguia em direção ao Litoral do Paraná e perdeu comunicação. Detalhes da localização ainda não foram divulgados.

