Na noite de sábado (25), por volta das 22h20, a Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal foi acionada através do número de emergência 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Minas Gerais, área central do município.

No local, os policiais encontraram uma mulher que relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo companheiro, após uma discussão motivada por ciúmes. Segundo o relato da vítima, o agressor chegou em casa sob efeito de entorpecentes e, durante o desentendimento, desferiu um golpe com um pedaço de madeira, atingindo sua cabeça, além de ameaçá-la com um enxadão.

Diante das evidências e do ferimento visível na vítima, os policiais deram voz de prisão ao autor, que foi encaminhado juntamente com a mulher ao hospital para realização de exame de corpo de delito, o qual confirmou lesões corporais.

Após os procedimentos médicos, o agressor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça que casos de violência doméstica e familiar devem ser denunciados imediatamente, podendo o cidadão acionar o 190 ou o Disque 180, canais disponíveis 24 horas por dia para atendimento e proteção das vítimas.