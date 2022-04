Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após avisar a família que sairia para comprar cigarro, o jovem Nathan Nadion Dominske, de 23 anos, desapareceu. Neste sábado (9), o sumiço completou uma semana e a família não sabe mais o que fazer. Nathan foi visto pela última vez na região do Jardim Creplive, em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com a mãe, Nelita Cunha, o filho é usuário de drogas, o que só aumenta o receio em todos. “Ele costumava ficar fora de casa um dia, assim, mas sempre retornava. Nunca ficou tanto tempo fora ou com o carro”, explicou.

Nathan mora com o pai em Quatro Barras e o avisou que pegaria o carro para fazer a compra.

Com o desaparecimento, a família fez o registro do Boletim de Ocorrência. Ele não carregava celular no momento do sumiço.

A Delegacia de Quatro barras investiga o desaparecimento.