Três suspeitos morreram, na noite deste sábado (9), após confronto com policiais das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Segundo a Polícia Militar (PM), o trio utilizava um veículo Sandero roubado e assaltou uma passageira que aguardava o ônibus em um ponto da Rua Gerônimo Muraro. Arrastada por alguns metros, a vítima teve o celular levado, mas conseguiu se soltar dos criminosos.

No local, o tenente Stapassoli relatou que o trio foi muito agressivo. “Com a informação do roubo ocorrido, a equipe se deslocou para um possível apontamento do celular. Diante da primeira abordagem, o trio tentou fugir nas proximidades da [Avenida] Fredolin Wolf. Foi então, que o motorista perdeu o controle e os três tentaram fugir para dentro da mata”, descreveu.

Armados, os três ocupantes do carro tentaram, então, realizar disparos contra a polícia para fugir. Na reação, acabaram atingidos.

Vítima arrastada

Bastante machucada, a vítima prestou depoimento. Não se sabe ao certo se o objetivo dos suspeitos mortos era o de apenas roubar o celular ou de realizar um rapto para crime ainda mais grave.

Com o trio, os policiais encontraram um revólver calibre 38, uma pistola 380 e uma pistola .40.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).