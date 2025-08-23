Um motociclista de 37 anos morreu após atropelar oito alunos da Polícia Militar (PM) durante a marcha anual dos estudantes do Colégio da Polícia Militar do Paraná, na noite de sexta-feira (23), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu na Rua Sebastiana Santana Fraga, no bairro Guatupê.

Conforme informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o tradicional evento da corporação reunia 200 alunos que seguiam em direção ao acampamento na Academia Policial do Guatupê, acompanhados por um comboio de viaturas.

Segundo a PMPR, o motociclista desrespeitou um bloqueio policial, entrou na contramão e atingiu oito alunos que participavam da atividade. Na sequência, o condutor da moto bateu violentamente contra uma manilha de concreto e morreu no local.

“Não se sabe se o motociclista ficou com medo. Ele podou a viatura no sentido contrário e acabou acertando os alunos. Perdeu o controle, bateu nas manilhas, sofreu trauma na cabeça e faleceu na hora. Não possui passagens pela polícia e a moto estava regular”, disse o tenente Almeida.

Entre os oito feridos, dois estudantes tiveram fraturas e foram levados para hospitais da capital. Os demais sofreram escoriações e receberam atendimento no local.