A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) registrou 17.296 inscritos no Vestibular 2026. O número representa um aumento de cerca de mil candidatos em relação à edição anterior, quando foram contabilizados 16,3 mil vestibulandos, e segue a média geral de inscrições dos últimos quatro anos.

O curso mais procurado continua sendo o de Medicina, com 5.816 inscritos, seguido por Psicologia, Direito e Medicina Veterinária, também obedecendo à tendência das edições anteriores. A relação candidato/vaga completa será divulgada pela Cops em breve, no novo site do Vestibular UEL.

De acordo com a coordenadora da Cops, Sandra Garcia, o aumento no número de inscritos é avaliado de forma positiva e demonstra que as novas estratégias adotadas tiveram resultado.

“Essa tem sido a nossa média nos últimos anos, a partir de vários fatores que influenciam nesse processo e ainda com reflexos do período da pandemia. Neste cenário, a Universidade tem feito um esforço para se aproximar dos estudantes, oferecendo informações sobre escola pública, cotas e demais oportunidades, para que eles se sintam motivados a realizar a inscrição”, destaca.

DIVULGAÇÃO – O trabalho de divulgação do Vestibular UEL 2026 teve início em abril e se intensificou a partir de 1º de julho, com a abertura das inscrições e a 13ª Feira das Profissões da Universidade. No período, foram desenvolvidas ações de divulgação nas escolas de Londrina e região, além da participação na feira de cursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba.

Também foi importante a parceria com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que ampliou a visibilidade do vestibular com a divulgação de cartazes e vídeos em todos os ônibus do transporte coletivo, além de ações de panfletagem nos terminais.

No ambiente digital, a estratégia apostou na produção de conteúdos no Instagram e na estreia de um perfil no TikTok, além da colaboração de 17 influenciadores que incentivaram as inscrições.

Outro avanço foi o lançamento do novo site do vestibular, com navegação responsiva, organização por etapas e formulário de inscrição simplificado, tornando o acesso às informações mais prático para os candidatos.

PROVAS – A aplicação das provas do vestibular terá início em 14 de setembro, com a Prova de Habilidades Específicas (PHE) para candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda, Design Gráfico e Música.

A fase única, aplicada em dois dias, começa em 26 de outubro para todos os candidatos inscritos. No dia 27, apenas candidatos de 12 cursos, com alta concorrência, realizam a Prova de Conhecimentos Específicos, com nove questões discursivas.

Acesse o Manual do Candidato. Veja o cronograma completo.