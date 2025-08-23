Um adolescente de 13 anos foi resgatado em estado grave após se afogar em um riacho do Ecopark, na tarde desta sexta-feira (22), em Cascavel, no oeste do Paraná. O garoto sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o afogamento, mas teve o quadro revertido pela equipe do Corpo de Bombeiros

Colegas alertaram garoto a não entrar na água

O adolescente entrou no riacho acompanhado de colegas para brincar. Segundo relatos, ele foi orientado pelos amigos a não entrar na água, pois não sabia nadar. Mesmo assim, ele entrou e acabou se afogando. Os outros jovens ainda tentaram fazer o resgate, mas não tiveram sucesso.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Apesar de ser um local de difícil acesso, a equipe conseguiu retirar o garoto do riacho. Os socorristas realizaram manobras de ressuscitação e, em seguida, encaminharam a vítima em estado grave ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel.

A Polícia Militar também esteve no local para auxiliar na ocorrência do adolescente que se afogou em um riacho e isolou a área durante o atendimento.

Veja vídeo do resgate do adolescente que se afogou em Cascavel: