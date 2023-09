Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um carro carregado com mais 400 quilos de maconha tentou fugir de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e acabou batendo em uma árvore às margens da rodovia BR-277, nas proximidades do município de Santa Terezinha do Itaipu, no Oeste do Paraná.

Após o condutor desobedecer a ordem de parada, os policiais perseguiram o veículo por alguns quilômetros, quando o motorista perdeu o controle do veículo e bateu na árvore. Após a colisão, ele fugiu em direção à mata e está sendo procurado.

Foram apreendidos ao todo 415 quilos de maconha. A droga e o carro foram encaminhados para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu.