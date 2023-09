Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher monitorada por tornozeleira eletrônica causou uma grande confusão em Araucária, no fim da tarde desta terça-feira (12). Depois de furtar um carro, ela causou um acidente com capotamento, fugiu e acabou presa num matagal após cerco policial.

Conforme a Guarda Municipal (GM), ela furtou um Clio prata. Na fuga, bateu num Pálio na Rua Minas Gerais, no bairro Costeira. O condutor do Pálio perdeu o controle da direção e capotou.

Apesar da mulher ter conseguido fugir com o Clio, o parachoque do veículo, com a placa, ficou caído no local do acidente. Com essa identificação, a GM encontrou o carro abandonado na Rua Manoel Ribas, no mesmo bairro.

Com informações de testemunhas, os guardas conseguiram localizar a fugitiva escondida numa área de mata. Após o cerco policial na mata, ela foi presa e levada à delegacia.