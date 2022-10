Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O tombamento de uma carreta em uma ribanceira, na tarde desta sexta-feira (14), deixou o motorista do veículo em estado grave no quilômetro 525, da BR-277. O trecho é conhecido como “curva da morte”, região de Guaraniaçu, no interior do Paraná.

Bombeiros comunitários da cidade prestaram os primeiros atendimentos. Além disso, como a vítima ficou em estado grave, foi necessário o acionamento do aeromédico Consamu.

Leia a matéria completa no Portal Catve,