Mundialmente conhecido pela interpretação de Rúbeo Hagrid na franquia Harry Potter, Robbie Coltrane morreu nesta sexta-feira (14), aos 72 anos. A informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter.

Nascido em Glasgow, na Escócia, Coltrane fez diversos papeis de comédia e também no teatro. Ele atuou também em dois filmes da franquia 007, como o mafioso Valentin Zukovsky.

A causa do falecimento ainda não foi divulgada.

Há alguns meses, Coltrane participou do reencontro dos atores de Harry Potter. Já debilitado, ele falou sobre a importância do papel para ele. Para os fãs, é um dos momentos mais emocionantes do especial exibido pela HBO Max.