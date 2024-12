Um motorista de uma carreta morreu nesta terça-feira (3), após o veículo que conduzia perder o controle e tombar no canteiro da BR-277, em Candói, na região central do Paraná. O acidente aconteceu na altura do km 406 e o caminhoneiro perdeu o controle em um trecho de reta.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e sinalizou o local. A carreta estava carregada com fertilizantes e parte da carga ficou espalhada às margens da rodovia.

O caminhoneiro tinha 44 anos e morada em Santa Helena, no oeste do Paraná. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).