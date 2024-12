A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), promoveu uma exposição interativa sobre a obra literária de Carolina Maria de Jesus, entre os dias 27 e 29 de novembro. Com o título Quarto de Despejo, a atividade de extensão aconteceu na biblioteca do Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) e Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA) do Campus Jacarezinho. A exposição foi realizada por alunos do segundo ano do curso de Letras Inglês e Espanhol, com a coordenação da professora Aline Cândido Trigo, em parceria com Lídia Orlandini, Mariana Rennó e Cleiton Ferraz.

O evento integrou as celebrações do Novembro Negro e recebeu alunos do curso de letras, pedagogia, estudantes do Colégio Luiz Setti, membros da comunidade universitária e crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Maracatu Pedreira. Os visitantes conheceram a vida e obra da escritora homenageada, incluindo edições de seus livros em português, inglês e espanhol. Na noite de abertura, no dia 27, os alunos do segundo ano do curso de Letras Inglês apresentaram a peça “Pluft, o fantasminha”, sob coordenação da Professora Valdirene Barboza.

De acordo com a coordenadora da exposição, professora Aline Cândido Trigo, o objetivo foi contribuir para a formação de profissionais capacitados em atuar na transformação social. “Os licenciandos puderam exercer a extensão da universidade à sociedade e adquirir experiência social fora da instituição, vislumbrando as realidades diversas que conhecerão futuramente no chão da sala de aula”, explicou. “Os estudantes apresentaram às crianças da comunidade da Pedreira uma visita guiada ao universo dessa grande escritora brasileira, proporcionando um mergulho em sua obra e história de vida, proporcionando aos visitantes uma oportunidade de sonhar e falar sobre suas próprias vivências”.