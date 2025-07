Dois caminhoneiros de nacionalidade boliviana foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de segunda-feira (28) após serem flagrados trafegando na contramão da BR-277, na região da serra de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, Paraná, sentido Curitiba. A imprudência foi registrada por usuários da rodovia e confirmada por imagens que mostram as manobras perigosas realizadas pelos motoristas.

Infrações graves e embriaguez confirmada

– O primeiro veículo, um caminhão Volvo branco, foi encontrado com o condutor fora da cabine. O teste do bafômetro acusou 0,84 mg/L de álcool — mais que o dobro do limite considerado crime.

– Poucos metros à frente, a PRF abordou um segundo caminhão azul, também com placas da Bolívia, que estava parado na contramão. O motorista foi localizado dormindo dentro da cabine, e seu teste de alcoolemia apontou 0,81 mg/L.

– Ambos circulavam entre os quilômetros 140 e 136 da rodovia.

Ação policial e consequências legais

Os caminhões foram recolhidos ao pátio da PRF em Balsa Nova, onde as cargas passarão por inspeção. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo sob influência de álcool é considerado crime, sujeito a detenção de seis meses a três anos, multa de R$ 2.934,70 e suspensão da carteira de habilitação por um ano.

Os motoristas foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo, onde permanecem à disposição da Justiça.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DMtdopoS6WO/?igsh=dHlwaTBldWIweXQz