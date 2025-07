Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (30) após descumprir uma medida protetiva de urgência e ameaçar sua ex-companheira no bairro Aeroporto, em Jacarezinho. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, acionada após denúncia de que o indivíduo estaria armado com um facão dentro da residência da vítima.

Segundo o relato feito à PM, a mãe da vítima entrou em contato com o COPOM, informando que a filha estaria em situação de risco. A denunciante relatou que o ex-companheiro da filha, com quem ela tem duas filhas menores, estaria alterado e fazendo ameaças. A equipe policial deslocou-se até a residência indicada, onde encontrou a mulher visivelmente abalada.

De acordo com o relato da vítima, o ex-companheiro tem feito uso constante de álcool e drogas, permanecendo em estado de agitação durante a noite e impedindo o descanso da família. Ela contou que, temendo pela própria segurança e a das crianças, chegou a passar algumas noites fora de casa.

Embora não tenha ocorrido agressão física no momento da abordagem, a mulher relatou que o homem havia se armado com um facão durante a madrugada, alegando estar vendo pessoas em cima do telhado, em um comportamento alucinado. Ela confirmou a existência de uma medida protetiva, mas não soube localizar o documento no momento.

O homem foi abordado ainda no local. Durante a conversa com os policiais, ele confessou ter feito uso de entorpecentes com a ex-companheira até a madrugada e confirmou estar ciente da medida judicial que o impedia de se aproximar dela.

Diante do descumprimento da ordem judicial, ele recebeu voz de prisão. Após passar por atendimento médico, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho, onde permanece detido.