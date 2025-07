Com o retorno dos estudantes às salas de aula das redes pública e privada de ensino, o Governo do Estado reforça que a vacinação no ambiente escolar, iniciada em abril deste ano, continua. A força-tarefa, por meio de um trabalho conjunto entre as secretarias da Educação (Seed) e da Saúde (Sesa), tem por finalidade atualizar as carteiras de vacinação dos alunos e reforçar a proteção contra diversas doenças.

A meta é atingir as coberturas vacinais para Influenza, febre amarela e Covid-19 e, ainda, o resgate para a vacina HPV. Os alunos também poderão atualizar outras vacinas, como a pentavalente, pneumocócica 10, poliomielite e DTP. Elas previnem, entre outras doenças, coqueluche, difteria, tétano e hepatite B.

“O retorno das aulas significa grande concentração de crianças e adolescentes nesse ambiente, sendo que existe um maior risco de transmissão de doenças. Por isso, a vacinação é uma medida fundamental de proteção individual e coletiva, contribuindo para a segurança de todos”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

No Colégio Estadual Hasdrubal Bellegard, no Sitio Cercado, em Curitiba, o pós-férias dos estudantes começa já com muita proteção. Nesta terça-feira (30), haverá a visita da equipe de saúde de manhã, das 9h às 11h30, e à tarde, das 14h às 16h30, para vacinação e atualização de carteirinhas.

Desde o início da ação foram aplicadas 126.844 doses de imunizantes e avaliadas 246.530 carteirinhas de vacinação, sendo 1.090 em unidades da rede estadual e 85 na rede privada.

“A aplicação das doses nas escolas simboliza uma importante ação do Governo do Paraná para ampliar o acesso à vacinação dos estudantes, além de promover em toda a comunidade escolar uma conscientização sobre os benefícios das vacinas. É a garantia da proteção dos alunos, com a devida anuência dos pais e responsáveis”, ressalta o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.