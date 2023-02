Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 52 anos foi baleado na terça-feira (31) por uma mulher dentro de um motel no centro de Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo o boletim de ocorrência, uma servidora acionou a PM após o homem dar entrada em uma UPA (Unidade Pronto Atendimento), levado por uma mulher de 39 anos, que chegou ao local demonstrando nervosismo e alegou que a vítima foi ferida, acidentalmente, por um tiro.

A mulher, que deixou a UPA em Ford Fusion antes da chegada da polícia, relatou à enfermeira que os dois estavam em um veículo quando ele teria sacado a arma, mas durante a briga, ela afirmou que disparou contra o homem, que foi transferido para o Hospital da Providência com um ferimento no tórax.

Em seguida, a PM foi acionada pelo motel, onde em um dos quartos foi encontrada uma arma de fogo e muito sangue no cômodo. Funcionários do estabelecimento relataram que após alegar que houve um disparo acidental durante uma briga por conta de mensagens no celular do homem ferido, a suspeita disse que iria levar o homem para o hospital e deixou o motel no carro que chegou ao local.

A perícia encontrou uma pistola G2C 9 mm, com 9 munições no carregador e uma deflagrada no quarto. A suspeita por tentativa de homicídio não foi localizada até pelos policiais. O veículo usado também foi apreendido.