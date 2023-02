Série sobre os Mamonas Assassinas começa a ser gravada

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Record anunciou nesta terça-feira (31) o início das gravações da série “Mamonas Assassinas”, em parceria com a Sony Channel e Total Filmes. A trama vai contar a trajetória da banda que conquistou o Brasil e teve um fim trágico com a morte dos integrantes em um acidente aéreo na volta de um show, em 2 de março de 1996.

A série vai mostrar a vida dos cinco integrantes da banda antes da fama, as dificuldades no início da carreira, a formação do grupo e o sucesso meteórico interrompido com o acidente aéreo. O projeto foi criado por Carlos Lombardi, escrito por Carlos Amorim e tem a direção de Edson Spinello.

Os atores que interpretam os músicos não são conhecidos do grande público da TV, mas isso não quer dizer que não sejam talentosos. Ruy Brissac, que interpreta o vocalista Dinho, ganhou prêmio Bibi Ferreira de ator revelação pelo mesmo papel no “Musical Mamonas” (2016).