Uma mulher de, aproximadamente, 30 anos foi encontrada morta, no fim da manhã desta quarta-feira (4), no bairro Cajuru, em Curitiba. Policiais da Divisão de Homicídios (DHPP) foram ao local e, de acordo com o delegado Tito Barichello, a vítima, que possuía deficiência (PCD), estava com lesões por todo o corpo e pode ter sofrido tortura. A mãe da jovem, que foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento, alegou que ela caiu da escada.

A mãe ainda afirmou que a filha chegou em casa nesta madrugada ao voltar da casa de parentes após ficar dois meses fora. O delegado deu mais detalhes da fala da mulher.

“Ela já apresentava todas estas lesões e estava muito tonta, ou seja, lesões causadas em momento anterior a queda e aí ela teria caído”, explicou Barichello.