Um modelo de drone com capacidade para o transporte de até 10 quilos de carga e alcance que pode chegar a 300 quilômetros foi apresentado nesta semana ao comando do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). O encontro entre os integrantes da PM e os representantes da fabricante do equipamento foi promovido pela Superintendência Geral de Inovação (SGI), órgão vinculado à Casa Civil, que faz a ponte entre as iniciativas inovadoras do mercado e o Poder Público.

“Essa troca de experiências é excelente para a evolução do grupamento aéreo do Estado, que é moderno e inovador. Somos tidos como referência no País, isso nos enche de orgulho”, afirmou o tenente-coronel Júlio Cesar Pucci, comandante do BPMOA.

O superintendente-geral de Inovação do Estado, André Telles, que assumiu a função há algumas semanas, destacou a importância do Governo do Estado ser um facilitador na recepção dessas novas tecnologias, como a de veículos não tripulados. Segundo ele, os drones já dão ao Governo recursos nas áreas de segurança pública, saúde, energia, logística, infraestrutura e agricultura, mas esse atendimento pode ser potencializado.

“Fiquei admirado ao conhecer de perto os avanços dos veículos aéreos não tripulados na área de segurança pública no Paraná. A vigilância por meio de drones é mais eficaz do que nunca”, disse.

Os empresários da Jetwind afirmaram que escolheram o Paraná para apresentar o equipamento por ser um Estado com olhar diferenciado para a pesquisa, a inovação e a indústria, além de ter muito potencial para os diferentes usos do modelo que produzem na agricultura, proteção dos recursos naturais e gestão de tráfego.