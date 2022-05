Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Semanas antes de anunciar o fim de seu casamento de 17 anos com Marcus Buaiz, Wanessa Camargo abriu o jogo sobre as crises de pânico e o aborto que sofreu em participação no PodPah.

De acordo com a filha de Zezé, as crises, somadas à pressão da vida artística e do parentesco com o sertanejo, a levaram a se afastar da carreira de cantora. “Eu tive que parar porque eu tinha medo de morrer na rua. Meu pânico era medo de morrer. Sempre foi. Eu sempre tive um negócio com morte”, desabafou a cantora.

Para ler a matéria completa no portal Metrópoles, clique aqui.