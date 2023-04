Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher foi detida com 25 celulares, presos ao corpo, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. A apreensão foi realizada por policiais rodoviários federais, na BR-277.

Os policiais abordaram um ônibus em frente à Unidade Operacional e durante a fiscalização, o nervosismo de uma das passageiras chamou a atenção dos federais. Durante revista pessoal, foram localizados 25 aparelhos celulares “presos” ao corpo em uma cinta, formando uma espécie de “pochete”.

A mulher foi detida e pode responder pelo crime de descaminho com pena prevista de um a quatro anos.