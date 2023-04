Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dando sequência a série de visitas institucionais às Subseções Judiciárias do interior do Paraná, o diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado, juiz federal José Antonio Savaris, esteve em Jacarezinho para avaliar as instalações da JF na cidade.

Além de conhecer toda a estrutura da Subseção, houve também uma reunião com todos os servidores e estagiários que trabalham na Justiça Federal. Na sequência, o magistrado reuniu-se com o diretor do Foro da Subseção Judiciária de Jacarezinho, Rogério Cangussu Dantas Cachichi, para debater projetos e ações futuras que visam melhorar o andamento processual, bem como o atendimento ao jurisdicionado. O juiz federal substituto da 1ª Vara Federal de Jacarezinho, Gustavo Alves Cardoso, também estava presente, assim como o diretor da Subseção Judiciária de Londrina, Gilson Luiz Inácio, que exprimiu o mesmo contentamento, já que por muitos anos atuou na JF de Jacarezinho sem prejuízo da jurisdição de Londrina.

José Antonio Savaris avaliou como positiva mais esta visita institucional. “É sempre importante conhecer a realidade local e os colegas que trabalham nas subseções do interior, porque permite aproximar a Direção do Foro de todos os setores envolvidos no dia a dia da instituição”.

Rogério Cangussu Dantas Cachichi também destacou a importância da aproximação da direção do Foro com as subseções do interior. “Só tenho a agradecer todo o apoio tanto da Corregedoria Regional quanto da Seção do Paraná como da Subseção-irmã de Londrina”.

Correição

A passagem de José Antonio Savaris por Jacarezinho acontece no momento em que o corregedor regional da 4ª Região, desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, está em visita à subseção paranaense. À frente da Corregedoria desde junho de 2021, o desembargador federal está conferindo in loco todas as Subseções da Justiça Federal da 4ª Região. No Paraná, as visitas devem terminar até o fim de maio.

“Concluímos aqui na 1ª Vara Federal de Jacarezinho o trabalho de correição nas varas únicas de toda a 4ª Região. Estamos concluindo o trabalho sem nenhum incidente relevante, conversando com os juízes e servidores, reconhecendo o excelente e comprometido trabalho que todos realizam”, informou Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, que segue na sequência para a Subseção Judiciária de Londrina. O Corregedor Regional destacou também a importância do trabalho das bases para fortalecimento de toda a Justiça Federal da 4ª Região, cujo Tribunal, pelo segundo ano consecutivo, recebeu o Prêmio Selo Diamante do CNJ.