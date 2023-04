Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o policiamento nas rodovias federais do Paraná a partir desta sexta-feira (28), quando inicia a Operação Dia do Trabalhador 2023.

A ação segue até a segunda-feira (1º de maio) nos quase quatro mil quilômetros de rodovias federais no estado. Os trechos e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes receberão atenção especial da PRF.

As fiscalizações serão concentradas no excesso de velocidade, nas ultrapassagens indevidas, no uso de equipamentos como cinto de segurança, capacete e dispositivos de retenção para crianças, no uso de telefone celular na direção e nas condições de conservação dos veículos.

Durante a operação ocorre restrição para Combinação de Veículos de Carga nas rodovias federais de pista simples.