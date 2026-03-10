Assista o vídeo 👇
https://www.instagram.com/reel/DVtCJgdDfvs/?igsh=MTJ5Y2owa3Bzb2pwZA==
Na segunda-feira, 09 de março, uma residência de madeira localizada na Rua Quintino Bocaiúva, no centro de Jacarezinho, desabou em consequência das fortes chuvas que atingiram a cidade.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e constatou que não houve vítimas, apenas danos materiais. Após o atendimento, a equipe acionou a Assistência Social do município e a Coordenação Municipal da Defesa Civil, que passaram a prestar suporte ao morador afetado.
As autoridades destacaram que o trabalho conjunto busca garantir acolhimento imediato e encaminhamentos necessários para minimizar os impactos da perda da residência.
O caso evidencia os riscos que as chuvas intensas representam para construções mais vulneráveis e reforça a importância da atuação rápida dos serviços de emergência e da rede de apoio social.
Ao final da ocorrência, o 2º Tenente Arthur Borges gravou um vídeo relatando detalhes sobre o desabamento da residência e as medidas adotadas pelas equipes de resposta.