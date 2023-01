Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 33 anos matou a sogra, de 58, com pauladas e facadas, pois queria voltar a ter relações com o filho da vítima, seu ex-marido. Após o homicídio, a Polícia Militar (PM) prendeu a ex-nora e também seu cúmplice em São Carlos do Ivaí, no Noroeste do Paraná, nesta quinta-feira (19).

De acordo com a PM, na tarde desta quinta (19), agentes foram chamados para ir até a residência da vítima, onde a encontraram com sinais de agressão, feitos com um pedaço de madeira e facadas. A equipe recebeu informações que ela vinha sendo ameaçada por sua nora e que havia até uma medida protetiva contra a autora.

Os policiais foram até o provável local onde a nora estaria. Ao encontrá-la, ela confirmou ter agredido a sogra pois queria que ela retirasse a medida protetiva para poder voltar com seu ex-marido. Além disso, confirmou ter pago R$20 para que um terceiro a ajudasse. Ela alegou que queria dar um susto na vítima, mas as agressões se excederam e eles fugiram sem prestar socorro.

A autora foi encaminhada à Delegacia de Paraíso do Norte. O cúmplice dela, de 18 anos, também foi preso. Eles responderão por homicídio.