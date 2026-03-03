Assista o vídeo 👇

Na manhã de sexta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas na BR-369, em Ubiratã, região centro-oeste do Paraná. Durante fiscalização de rotina, por volta das 6h15, os agentes abordaram um SUV e localizaram 137 quilos de maconha escondidos em compartimentos ocultos do veículo.

A inspeção revelou que a droga estava distribuída em espaços adaptados no assoalho do porta-malas, nas laterais traseiras e nas caixas de ar. Para acessar os locais, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros do Paraná, que auxiliou na abertura da lataria.

O motorista, um jovem de 22 anos, de nacionalidade paraguaia, foi preso em flagrante. Além da carga ilícita, os policiais encontraram 4 mil em moeda estrangeira e um telefone celular.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

Esse tipo de ocorrência reforça o papel da PRF no combate ao tráfico de drogas em rodovias federais, especialmente em rotas estratégicas utilizadas por organizações criminosas.