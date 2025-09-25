A ponte localizada sobre o Rio Brumado, no bairro Monjolinho, passou por obras de reforma e revitalização conduzidas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Jacarezinho.

A intervenção teve como objetivo melhorar a infraestrutura de acesso na zona rural, garantindo maior segurança para o tráfego de veículos e pedestres. A estrutura reformada deve beneficiar diretamente o escoamento da produção agrícola local e o transporte escolar, além de facilitar o deslocamento dos moradores da região.

A ação integra o conjunto de medidas da Prefeitura voltadas à melhoria da mobilidade rural e ao fortalecimento da logística para atividades produtivas. A administração municipal destacou o papel da Secretaria responsável pela execução da obra e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento das comunidades rurais.